ATP Cincinnati, Lorenzo Sonego si ferma al turno decisivo delle qualificazioni: passa Munar

Brutto stop per Lorenzo Sonego al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. Il torinese, dopo il convincente successo di ieri contro Borna Coric, sembrava poter avere una buona chance per entrare in tabellone in un torneo così prestigioso, ma è stato fermato da un ottimo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 in poco più di due ore.

Un rendimento troppo difficoltoso con il servizio per il piemontese sin dal primo set, con un break subito già nel quarto game: poca incisività con la prima palla e con i colpi di inizio gioco, che hanno consentito così al giocatore spagnolo di appoggiarsi alla palla dell’azzurro e di controbattere. Sonego che è andato addirittura sotto 5-1, ha reagito a punteggio già compromesso, ma comunque ha finito per perdere il set, malgrado una palla del contro-break sul 5-3 magistralmente annullata dall’iberico.

Anche nel secondo set la resa alla battuta non è stata eccelsa, ma stavolta il giocatore italiano ha giocato con più coraggio e chiarezza i punti decisivi, cercando di andare sempre all’attacco e di mettere sotto il suo avversario. Break decisivo che è arrivato sul 2-1 ed è stato protetto fino al termine del parziale annullando un totale di quattro palle break a Munar per rientrare.

Munar che è andato avanti di un break nel quarto game del terzo set per qualche errore di troppo da parte di Sonego, di cui uno nei pressi della rete. Lo spagnolo ha poi servito bene, ha giocato con il braccio sciolto e ha chiuso senza troppi problemi sul 6-2 nel parziale decisivo.

Se leggiamo i numeri, Sonego paga proprio la resa scadente con la seconda di servizio: appena il 38% di punti vinti e sole 4 palle break annullate su 8, tutte nel secondo set.