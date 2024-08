ATP Cincinnati, Lorenzo Musetti lotta e vince in rimonta contro Nicolas Jarry nel primo turno

Lorenzo Musetti non è scintillante nel suo gioco, ma trova il mondo per piegare Nicolas Jarry (n.25 del ranking) nel primo turno del Masters1000 di Cincinnati (Stati Uniti). In questa giornata di Italia vs Cile, citando il successo di Luciano Darderi contro Alejandro Tabilo, il toscano ha replicato la vittoria dell’italo-argentino, ma in una partita decisamente più combattuta.

Musetti, infatti, si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 7-6 (4) in 2 ore e 50 minuti di gioco. Il carrarino si è trovato in grande difficoltà nei turni in battuta di Jarry e ha espresso tanto pragmatismo nei tie-break. Con questo risultato, Lorenzo affronterà nel prossimo turno lo statunitense Frances Tiafoe.

Nel primo set entrambi iniziano in maniera convincente al servizio, regalando le briciole all’avversario in risposta. Un andamento che si interrompe nel settimo game, quando Musetti incappa in due doppi falli e nei fatti concede il break all’avversario. Il toscano non trova il modo per recuperare lo svantaggio, perché l’efficienza del servizio del cileno è alta. Per questo, sullo score di 6-4 cala il sipario.

Nel secondo set il primo gioco è già un momento importante perché Lorenzo si trova costretto a cancellare una palla break. Risponde bene mentalmente l’allievo di Simone Tartarini che accetta i canoni di questa partita. Un match in cui rispondere è molto complicato e la priorità è quella della continuità nei turni in battuta, in attesa di un calo dell’avversario. La chance c’è nel decimo game quando, per la prima volta, Musetti ha due palle break consecutive e nella prima Jarry compie un vero e proprio miracolo, con un tweener perfetto, dopo un bel pallonetto dell’azzurro, che ribalta l’inerzia dello scambio. Il cileno, quindi, rimane a galla e si va al tie-break. L’azzurro comincia male, subendo un mini-break, ma recupera immediatamente ed è perfetto. Il carrarino sfrutta l’opportunità, conquistando un vantaggio sul 6-4 e trovando il modo di chiudere il parziale sul 7-5.

Nel terzo set entrambi sono ingiocabili per l’altro al servizio. Non ci sono opportunità break e quindi l’epilogo è inevitabilmente ancora al tie-break. Similmente a quanto accaduto precedentemente, Musetti non sbaglia niente e conquista un solo mini-break che gli consente di archiviare il tutto sul 7-4.

Leggendo le statistiche, sono da notare i 9 ace del toscano, l’85% dei punti vinti con la prima di servizio in campo e il 62% con la seconda, realizzando 26 vincenti e commettendo 21 errori gratuiti.