ATP Cincinnati 2024, Frances Tiafoe annulla due match point ad Holger Rune ed approda in finale contro Jannik Sinner

Sarà Frances Tiafoe a sfidare Jannik Sinner nell’ultimo atto del Cincinnati Open 2024 di tennis: nella semifinale vinta contro il danese Holger Rune, lo statunitense annulla due match point e poi si impone in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-6 (4) in due ore ed undici minuti di gioco.

Nel primo set si segue l’andamento dei servizi, anche se col passare dei turni la battuta di Tiafoe inizia a scricchiolare: lo statunitense nel quinto game si fa trascinare ai vantaggi, nel settimo deve annullare una palla break, ma è nel nono che deve capitolare, facendosi rimontare dal 30-15. Rune va a servire per il set sul 5-4, cede il primo 15, ma poi inanella 4 punti e chiude sul 6-4 in 42 minuti.

Nella seconda partita lo spartito cambia, dato che nel secondo gioco è Rune a farsi rimontare dal 40-0, cedendo la battuta ai vantaggi. Dal 2-0 Tiafoe non concede neppure un 15 in risposta al danese, tenendo tre turni al servizio a zero, inoltre nel sesto game arriva un altro break, questa volta a 30, e così lo statunitense chiude sul 6-1 in 26′.

Nella frazione decisiva la battaglia si fa durissima: in apertura Rune deve annullare due break point non consecutivi, poi è il danese a portarsi sul 15-40 in risposta nel secondo gioco. La seconda occasione è quella buona per centrare il 2-0, poi Rune conferma lo strappo perdendo appena due punti in tre turni al servizio, fino a portarsi sul 5-2 non pesante.

A quel punto, però, Tiafoe inanella 9 punti consecutivi, con tanto di break a zero nel nono gioco e risale fino al 4-5 15-0, col servizio a disposizione. Rune non si perde d’animo e conquista tre punti di fila, procurandosi un doppio match point, ma Tiafoe replica con altri 4 punti consecutivi e firma il 5-5.

Si va infine al tiebreak: Tiafoe gira sul 4-2, ma subito restituisce il minibreak. In quel momento, però, il danese cede entrambi i punti alla battuta ed arriva un triplo match point per Tiafoe sul 6-3: lo statunitense chiude sul 7-4 dopo 63 minuti ed approda in finale.

Le statistiche premiano Tiafoe, che vince 98 punti contro gli 83 di Rune, col danese che mette a segno più vincenti, 35 contro 26, ma concede anche più gratuiti, 27 contro 15. A fare la differenza in favore dello statunitense è la resa con la seconda di servizio: entrambi la servono 46 volte, ma Tiafoe porta a casa il punto in 28 occasioni contro le 21 di Rune. In tal senso pesano gli 8 doppi falli commessi dal danese, contro l’unico concesso da Tiafoe.