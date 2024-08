Atletica, Zane Weir in finale nel peso a Parigi 2024: “Ogni lancio è andato meglio”

Zane Weir centra la qualificazione alla finale del getto del peso alle Olimpiadi di Parigi 2024 per un soffio! Il lanciatore di origini sudafricane, infatti, chiude il turno preliminare all’undicesimo posto con un lancio di 21,00 metri – poco meno di venti centimetri di differenza con quello del norvegese Thomsen dodicesimo ed ultimo qualificato – con Leonardo Fabbri che guida la graduatoria con 21,76 metri e che quindi punta in alto nella finale di domani sera.

Weir, intercettato in zona mista ai microfoni di RaiSport, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono in finale e questo è importante. Sono felice, la gara non era perfetta ma siamo qui e domani vediamo. Mi sento bene ma c’era un problema con il mio ritmo, ma ogni lancio era meglio del precedente. Domani ce ne sono ancora tre e vediamo”. L’atleta del Belpaese ha poi elogiato le persone a lui care che lo hanno seguito a Parigi: “Il punto molto importante è la mia famiglia che è qui, per me è molto importante e sono molto felice per questo. E’ la prima volta che la mia famiglia è qui, e questo è incredibile per me“.