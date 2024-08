Atletica, torna Nadia Battocletti: orario 10.000 metri, programma, tv

Dopo lo splendido quarto posto con annesso record italiano nella finale dei 5000 metri, Nadia Battocletti torna in gara domani sulla doppia distanza per il suo ultimo impegno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La regina del mezzofondo agli Europei di Roma (in contumacia di Sifan Hassan) è pronta a sfidare le africane anche sui 10.000 metri, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il suo primato nazionale e conquistare un piazzamento di prestigio.

La 24enne trentina dovrà superarsi per tenere il ritmo delle migliori fino all’ultimo giro, ma in caso di gara tattica potrebbe far valere la sua notevole velocità di base in un’eventuale volata di gruppo. Favorite della vigilia per le medaglie le etiopi Gebreselama, Tsegay e Tesfay, le keniane Kipkemboi, Rengeruk e Chebet, oltre all’olandese Hassan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei 10.000 metri donne con Nadia Battocletti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI 10.000 METRI OLIMPIADI

Venerdì 9 agosto

Ore 20.57 Finale 10.000 metri donne, con Nadia Battocletti

