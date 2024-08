Atletica, Sveva Gerevini conclude 13ª dopo quattro prove nell’eptathlon alle Olimpiadi

Calato il sipario sulle prime quattro prove dell’eptathlon in queste Olimpiadi di Parigi 2024. 100 ostacoli, salto in lungo, getto del peso e 200 metri hanno caratterizzato questa giornata. Tra le atlete in gara anche l’azzurra Sveva Gerevini.

L’azzurra ha concluso al 13° posto con 3073 punti totali. Nei 100 ostacoli Sveva ha siglato il crono di 13.40, il nono dell’overall guidato dalla svizzera Annik Kaelin (12.87). Nel salto in alto, la nostra portacolori si è fermata a 1.74 (sedicesimo posto) nella classifica di specialità che ha sorriso alla belga Nafissatou Thiam con 1.92.

Nel getto del peso, Gerevini non è andata oltre i 12.80, realizzando comunque il suo personale (22° posto). La migliore di tutte è stata ancora una volta Thiam, con il personale di 15.54. A chiudere il cerchio, nei 200 metri, Gerevini ha ottenuto il secondo tempo complessivo di 23.58 nei 200 metri, preceduta solo dalla britannica Katarina Johnson-Thompson (23.44).

Per quanto concerne le posizioni nobili della classifica complessiva, proprio Johnson-Thompson comanda con 4055 punti a precedere la belga Thiam (4007) e la statunitense Anna Hall (3956), terza nel salto in alto (1.89).