Atletica, Sara Fantini lontana dalle medaglie nella finale olimpica del martello. Oro al Canada

Sara Fantini incappa in una serata storta proprio in occasione della gara più importante della carriera, restando abbastanza distante dalle sue migliori misure stagionali e non andando oltre un deludente 12° posto in finale nel lancio del martello ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’emiliana eguaglia dunque il piazzamento di tre anni fa a Tokyo, in cui aveva però ambizioni inferiori dovendo ancora effettuare il salto di qualità arrivato poi nel 2022.

La primatista italiana, fresca campionessa d’Europa a Roma 2024 con uno splendido 74.18, non è mai entrata realmente in gara stasera lanciando per due volte sotto i 70 metri (69.20, 69.58) prima di uscire di scena con un nullo nella terza serie. Fallito dunque l’obiettivo di rientrare tra le migliori 8 e di poter dunque fare gli ultimi tre lanci della finale.

Medaglia d’oro alla canadese Camryn Rogers, che ha piazzato la bordata decisiva per il suo primo titolo olimpico nella penultima serie con 76.97 metri superando la statunitense Annette Nneka Echikunwoke (argento con 75.48 metri), mentre il podio è completato in terza posizione dalla cinese Jie Zhao con 74.27. Miglior prestazione della stagione e quarto posto a 4 centimetri dal bronzo per la leggenda polacca Anita Wlodarczyk (74.23), che deve abdicare quindi a 38 anni dopo il tris olimpico Londra-Rio-Tokyo.