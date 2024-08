Atletica, posticipate le 20 km di marcia alle Olimpiadi: programma e nuovi orari, ci sono Stano e Palmisano

La pioggia ha fatto capolino nella capitale francese e ha costretto gli organizzatori a rinviare di trenta minuti l’inizio delle 20 km di marcia, ovvero le gare che apriranno il programma per l’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. La partenza della prova maschile è stata così spostata dalle ore 07.30 alle ore 08.00, mentre quella femminile slitta dalle ore 09.20 alle ore 09.50: il fattore meteo potrebbe essere importante per le vie della metropoli transalpina, di sicuro il caldo non sarà asfissiante.

Soffia anche un po’ di vento nella zona del Trocadéro e il cielo è nuvoloso. L’Italia si affida ai due Campioni Olimpici di Tokyo 2020, ovvero Antonella Palmisano e Massimo Stano: la pugliese si presenta con grandi ambizioni dopo aver vinto gli Europei, pronta a sfidare grandi avversarie come la peruviana Kimberly Garcia e la spagnola Maria Perez; il suo corregionale è invece reduce da un infortunio e la speranza è che abbia recuperato la condizione fisica per fronteggiare tutti i big, a cominciare dall’iberico Alvaro Martin.

Attenzione anche a Valentina Trapletti e Francesco Fortunato, che in coppia hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista ai Mondiali di marcia a squadre disputati in primavera, specialità che sarà presente per la prima volta anche ai Giochi. Di seguito il nuovo calendario della 20 km di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

NUOVO CALENDARIO 20 KM DI MARCIA OLIMPIADI PARIGI 2024

Ore 08.00 20 km di marcia maschile

Ore 09.50 20 km di marcia femminile