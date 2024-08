Atletica oggi in tv, Diamond League Losanna 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 22 agosto (a partire dalle ore 19.45) andrà in scena l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Dopo la sosta di un mese dovuta alle Olimpiadi di Parigi 2024, la prestigiosa kermesse sbarca a Losanna (Svizzera) per una serata davvero imperdibile e che si preannuncia altamente spettacolare viste le tante stelle che vedremo all’opera, tra cui anche quattro italiani.

Mattia Furlani tornerà in pedana dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giovane fuoriclasse laziale fronteggerà nuovamente le grandi stelle del circuito ovvero il greco Miltiadis Tentoglou (fresco di trionfo ai Giochi) e i giamaicani Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock e lo svizzero Simon Ehammer.

Lorenzo Simonelli dovrà riscattare il clamoroso errore che gli ha impedito di disputare la finale ai Giochi. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli, capace di correre un notevole 13.05 a Roma, incrocerà lo statunitense Grant Holloway (Campione Olimpico), gli altri statunitensi Cordell Tinch e Daniel Roberts, i giamaicani Rasheed Broadbell e Hansle Parchment.

Ci sarà spazio anche per Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, dove a tenere banco sarà l’olandese Femke Bol (bronzo a cinque cerchi e primatista europea) contro la statunitense Shamier Little e le giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight, Janieve Russell e Shiann Salmon. Catalin Tecuceanu andrà a caccia del record italiano sugli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League a Losanna. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Giovedì 22 agosto

19.45 Getto del peso femminile

19.52 200 metri femminile (non validi per la Diamond League)

20.04 400 metri

20.10 Salto in alto femminile

20.12 800 metri maschile (non validi per la Diamond League)

20.20 Salto in lungo maschile

20.23 100 ostacoli

20.33 1500 metri femminile

20.42 Tiro del giavellotto maschile

20.44 100 metri femminile

20.52 3000 metri femminile

21.10 110 ostacoli

21.19 800 metri femminile

21.31 400 ostacoli

21.42 200 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.45.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE A LOSANNA

800 metri: Catalin Tecuceanu

Salto in lungo: Mattia Furlani

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

400 ostacoli: Ayomide Folorunso