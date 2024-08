Atletica, Nick Ponzio torna dalla squalifica e vince di forza! L’azzurro trova una misura brillante

Nick Ponzio ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver scontato una squalifica di diciotto mesi a causa della violazione sulle normative riguardanti i whereabouts (gli atleti sono obbligati a dichiarare la propria posizione per eventuali controlli antidoping, ma se per tre volte non si rispetta il regolamento si rischia di incappare in una squalifica).

L’azzurro ha scelto la tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza) andata in scena a Stettino (Polonia) e ha vinto la prova di getto del peso con una misura di assoluto rilievo agonistico. Il 29enne ha trionfato con una ragguardevole spallata da 21.50 metri timbrata al sesto tentativo, acme di una serie che fino a quel momento aveva offerto un 21.33 al secondo assalto oltre a un 20.97, due 20.84 e un 20.76. Battuti gli statunitensi Roger Steen (21.31) e Jordan Geist (20.93).

Il portacolori dell’Athletic Club 96 Alperia ha timbrato il settimo riscontro personale della carriera, avvicinando il personale di 21.83 metri siglato nel 2022 in occasione della Coppa Europa di lanci a Leiria. Nick Ponzio è diventato il settimo europeo dell’anno nella lista guidata dagli altri italiani Leonardo Fabbri (22.95) e Zane Weir (21.93). Per l’occasione ha indossato una t-shirt personalizzata con la raffigurazione del suo volto in versione Super Mario che getta il peso e in testa aveva un cappellino azzurro con la scritta “Italia”.