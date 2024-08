Atletica, Masai Russell fa suoi i 100 ostacoli al femminile, eccezionale argento per Samba-Mayela

Masai Russell si aggiudica i 100 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024. La statunitense fa valere il titolo mondiale nei 60 indoor e si aggiudica questa finale con il crono di 12″33, facendo leva su una grande partenza, su una gran prima parte di gara e una bella resistenza alla progressione delle avversarie nella parte conclusiva.

Per il boato e la gioia degli 80000 spettatori dello Stade de France l’argento va a sorpresa alla padrona di casa Cyrena Samba-Mayela che si era laureata campionessa mondiale indoor e campionessa europea, ma a livello mondiale outdoor mancava ancora all’appello un gran risultato. Gran risultato che è arrivato questa sera con una super rimonta che l’ha portata ad appena un centesimo dalla vincitrice: 12″34.

Bronzo che va invece alla portoricana Jasmine Camacho-Quinn, campionessa olimpica a Tokyo e ancora detentrice del record olimpico. Questa sera arriva una prova da 12″36 che per tre centesimi non le vale l’oro in una gara estremamente tirata, equilibrata e di alto livello.

Gara completamente sbagliata invece dalla statunitense Alaysha Johnson, che arrivava in finale forte di un 12″31 che oggi sarebbe valso l’oro e che corre invece un 12″93 con una prova piena di imperfezioni e di pasticci.