Atletica leggera, Alice Muraro: “Sono andata a fatica, dovrò dare il meglio domani”

Niente azzurre qualificate direttamente alle semifinali dei 400 metri ostacoli. Così come Ayomide Folorunso, sesta nella seconda batteria, anche Rebecca Sartori e Alice Muraro non ottengono il passaggio diretto, chiudendo rispettivamente sesta nella prima batteria (55.81) e quinta nell’ultima (55”62).

Le tre azzurre saranno dunque impegnate domani mattina nei ripescaggi, con le prime due di ogni manche che si prenderanno l’accesso in semifinale. La fortuna è che tutte e tre le azzurre si ritrovano in gare differenti.

Per nulla soddisfatta la ventiquattrenne vicentina, alla prima esperienza a cinque cerchi: “Sono andata a fatica, visti i tempi che ho corso quest’anno il 55” basso era fattibile e alla portata: mi sarebbe valso una semifinale“. Per lei dunque si va ai ripescaggi: “Domani accumulerò altra fatica. Dovrò dare il meglio, non so che tempo bisogna fare per passare ma darò tutto il possibile“.