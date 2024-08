Missione compiuta per i ragazzi italiani della 4×400 mista impegnati quest’oggi nelle batterie della prova a squadre menzionata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Direttore Tecnico, Antonio La Torre, aveva sciolto le riserve nelle ultime ore, dando la responsabilità a Luca Sito (primatista italiano dei 400 metri), Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione.

Gli azzurri, medaglia d’argento agli Europei di Roma di quest’anno, hanno confermato le loro qualità e sono riusciti a staccare il biglietto per la Finale di domani, in una specialità nella quale gli Stati Uniti hanno realizzato il nuovo record del mondo di 3:07.41 nelle heat. Bravi i nostri portacolori a rientrare nelle prime tre posizioni della seconda batteria, per ottenere il pass senza se e senza ma.

“È stata un’emozione unica. Competere alle Olimpiadi è qualcosa di completamente diverso. Ognuno di noi aveva un compito: portare l’Italia in Finale e ci siamo riusciti“, le parole di un orgoglioso Sito. Polinari ha aggiunto: “Visti i tempi nella prima batteria, abbiamo capito quanto dovessimo spingere. Abbiamo fatto il nostro e domani daremo ancora quel qualcosa in più“.

Un passaggio di testimone un po’ difficoltoso tra quest’ultima e Scotti: “Sì, è stata colpa mia. Mi sono un po’ distratto, ma per fortuna ho recuperato. Questo significa che abbiamo ancora margine e in una Finale olimpica saremo molto motivati a dare il 101%”. In chiusura, un’ottima Mangione che ha garantito l’accesso all’atto conclusivo: “Confesso che la tensione era tanta, qualificarsi non era facile. Questo pubblico però ci ha dato una grande carica. Ora ci godremo la Finale e le gambe andranno da sole“.