L’Italia si appresta a scendere in pista allo Stade de France per disputare la batteria della 4×100 femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto tricolore cercherà di essere tra le migliori tre nella propria serie, o di avere uno dei due migliori tempi di ripescaggio, per accedere alla finale che si disputerà domani sera. Appuntamento alle ore 11.10 per sfidare la corazzata USA, la quotata Costa d’Avorio, l’arrembante Polonia, la solida Svizzera, ma anche Australia Belgio, Germania.

Zaynab Dosso torna in gara dopo aver disputato la semifinale dei 100, purtroppo lontana dal suo record italiano di 11.01 che le era valso la medaglia di bronzo agli Europei di Roma un paio di mesi fa. La sprinter emiliana avrà il compito di lanciare la staffetta e passerà poi il testimone a Dalia Kaddari, che dovrà lasciarsi andare sul rettilineo dopo aver gareggiato sui 200 metri a livello individuale: la sarda si rimette in gioco nella 4×100 dopo l’infortunio accusato durante la rassegna continentale.

Anna Bongiorni paga un’infiammazione al ginocchio e così la capitana sarà sostituita da Irene Siragusa in terza frazione: in stagione ha raccolto tempi discreti a livello individuale, ora servirà un buon apporto nel contesto di squadra. Il rettilineo conclusivo è stato affidato ad Arianna De Masi, che aveva già convinto agli Europei. Il quartetto se la può giocare per il passaggio del turno, ma non sarà semplice riuscire ad accedere all’atto conclusivo in programma domani sera.

FORMAZIONE ITALIA 4X100 FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Arianna De Masi.