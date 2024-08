Atletica, la delusione di Lorenzo Simonelli: “Ho buttato una stagione, volevo sfidare Holloway…”

Delusione per Lorenzo Ndele Simonelli nei 110 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024: il romano, Campione d’Europa, rimane fuori dalla finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un’ottima partenza nella sua seconda semifinale, l’azzurro si è fatto rimontare, si è scomposto nella parte conclusiva sbagliando un ostacolo e ha concluso in quinta posizione, non riuscendo quindi ad accedere tra gli otto finalisti.

Queste le sue considerazioni a caldo intervistato ai microfoni di Rai Sport: “Mi dispiace per com’è andata, avevo altri obiettivi, avevo obiettivi molto più importanti per la finale. Ho fatto degli errori che non mi spiego in gara, non so davvero cosa sia successo. Questa gara non mi passerà facilmente… Mi sentivo bene anche in questa gara, ho fatto la prima parte di gara molto bene, poi negli ultimi due ostacoli è successo qualcosa e non è andata come doveva andata, non è andata per nulla, male male”.

Palpabile tutta la delusione di Lollo: “Speravo nel tempo di ripescaggio, ma sono arrivato addirittura quinto. Speravo non succedesse qua, ma è successo qua, ho buttato tutta la stagione. Poteva succedere anche domani, ma volevo la finale e volevo giocarmela. Volevo sfidare Holloway e giocarmela, ho fatto una grande gare fino agli ultimi due“.