Atletica, la classifica a punti delle Olimpiadi 2024: Italia fantastica sesta con 17 finalisti, USA dominatori

L’Italia ha conquistato tre medaglie nell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024: un argento e due bronzi. Si tratta di un buon bottino per il Bel Paese: è chiaramente lontano dai cinque ori della trionfale spedizione di Tokyo 2020, ma confrontato con altre edizioni del passato è di eccellente caratura. Sono un po’ mancate le punte a causa anche di acciacchi fisici (leggasi Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano, Massimo Stano), ma si festeggiano l’argento di una grandiosa Nadia Battocletti sui 10.000 metri e i bronzi di Andy Diaz (salto triplo) e Mattia Furlani (salto in lungo).

L’Italia ha confermato di essere un punto di riferimento nel panorama internazionale non tanto per gli atleti saliti sul podio, ma per il numero di finalisti: ben 17 azzurri sono entrati tra i primi ottio. La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma soprattutto con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni.

Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondo 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo. Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una rassegna.

L’Italia ha chiuso al sesto posto con 65 punti: oltre alle medaglie vanno conteggiati i quarti posti (addirittura cinque: 4×100 maschile, Larissa Iapichino nel salto in lungo, Massimo Stano nella 20 km di marcia, Stefano Sottile nel salto in alto, Nadia Battocletti sui 5000 metri), le quinte piazze (2, Marcell Jacobs sui 100 metri e Leonardo Fabbri nel getto del peso), le seste posizioni (3), i settimi (1) e gli ottavi (3), ovvero ben 17 finalisti. Trionfo netto degli USA con 232 punti, seguito dal Kenya (112) e dalla Gran Bretagna (100). Appena giù dal podio l’Etiopia (78) e la Giamaica (70), l’Olanda ha chiuso con lo stesso riscontro dell’Italia ed entrambe sono le seconde europee.

