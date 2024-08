Atletica, Iapichino avanza spedita in finale alle Olimpiadi. Ripescaggi sui 1500, spallata di Chopra

Mattinata riservata a qualificazioni, batterie e ripescaggi per l’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da segnalare il bel balzo di Larissa Iapichino, che si è meritata l’accesso alla finale del salto in lungo sulla pista dello Stade de France. Sinta Vissa, Federica Del Buono e Ludovica Cavalli costrette ai ripescaggi sui 1500 metri, Diego Pettorossi eliminato sui 200 metri.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI OGGI

QUALIFICAZIONI

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissa Iapichino si è qualificata con scioltezza, saltando 6.87 metri (0,1 m/s di vento a favore) al secondo tentativo e andando ben oltre la norma di qualifica fissata a 6.75. La toscana si è fermata a sette centimetri dallo stagionale e ha fatto capire di poter lottare per una medaglia. La vice campionessa d’Europa ha chiuso al secondo posto tra le due grandi favorite della vigilia: la statunitense Tara Davis-Woodhall (6.90 al secondo tentativo dopo un iniziale 6.64) e la tedesca Malaika Mihambo (6.86 dopo due nulli iniziali, staccando ad addirittura 31 cm di distanza nella prova buona). Spicca la grande eliminazione della serba Ivana Spanovic (6.51 metri, rimanendo fuori dalle migliori dodici). La norma di qualifica è stata raggiunta anche dalla nigeriana Ese Brume (6.76 alla terza prova). Rivedremo in finale anche le nigeriane Ruth Usoro (6.68) e Prestina Oluchi Ochonogor (6.65), le statunitensi Jasmine Moore (6.66) e Monae’ Nichols (6.64), la rumena Alina Rotaru-Kottmann (6.63), la giamaicana Ackelia Smith (6.59), la burkinabè Marthe Koala (6.59) e la francese Hilary Kpatcha (6.59).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – L’indiano Neeraj Chopra si è mostrato subito in grande forma, piazzando una spallata da 89.24 metri. Altri otto atleti hanno superato la norma di qualificazione fissata a 84.00 metri: il grenadino Anderson Peters (88.63), il tedesco Julian Weber (87.76), il pakistano Arshad Nadeem (86.59), il keniano Julius Yego (85.97), il brasiliano Luiz Mauricio Da Silva (85.91), il ceco Jakub Vadlejch (85.63), il finlandese Toni Keraenen (85.27) e il moldavo Andrian Mardare (84.13). Promossi in finale anche il finlandese Oliver Helander (83.81), il trinidegno Keshorn Walcott (83.02), il finlandese Lassi Etelaetalo (82.91).

BATTERIE

1500 METRI (FEMMINILE) – Passavano in semifinale le prime sei classificate delle tre batterie: nella prima ha dettato legge l’etiope Gudaf Tsegay (3:58.84) davanti alla britannica Laura Muir (3:58.91) e alla keniana Susan Lokayo Ejore (3:59.01); nella seconda si è imposta l’etiope Diribe Welteji (3:59.73) precedendo la britannica Georgia Bell (4:00.29) e la statunitense Nikki Hiltz (4:00.42); nella terza ha vinto la keniana Nelly Chepchirchir (4:02.67) superando l’australiana Jessica Hull (4:02.70) e la statunitense Elle St. Pierre (4:03.22).

Tutte le italiane sono state costrette al ripescaggio: Sinta Vissa ottava nella prima batteria con il personale di 4:00.69; Federica Del Buono 14ma nella seconda con il tempo di 4:10.14; Ludovica Cavalli 13ma in 4:11.68 nella terza serie.

RIPESCAGGI

110 OSTACOLI (MASCHILE) – Lo statunitense Freddie Crittenden si era rialzato in batteria dopo aver commesso un errore, oggi uno dei favoriti per le medaglie ci ha messo una pezza correndo in 13.42 e passando il turno insieme allo spagnolo Asier Martinez (13.46) dalla prima batterie. Promossi anche il brasiliano Rafael Pereira (13.54) e Raphael Mohamed (13.54), il cinese Weibo Qin (13.44) e il francese Wilhem Belocian (13.45).

400 OSTACOLI (MASCHILE) – Ultimi sei posti in palio per le semifinali. Dalla prima batteria passano lo statunitense Trevor Bassitt (48.64) e il tedesco Emil Agyekum (48.67), dalla seconda serie avanzano lo svedese Carl Bengtstroem (48.63) e il costaricense Gerald Drummond (48.78), dalla terza sono stati promossi il turco Berke Akçam (48.72) e il tedesco Joshua Abuaku (48.87).

400 METRI (MASCHILE) – Avanzano le vincitrici delle quattro serie e due crono di ripescaggio. Promosse la nigeriana Ella Onojuvwevwo (50.59), la portoricana Gabby Scott (50.52), la sudafricana Miranda Coetzee (50.66), la ceca Lurdes Manuel (50.81), la britannica Victoria Ohuruogu (50.59), la statunitense Kendall Ellis (50.44). Alice Mangione ha firmato il proprio personale (51.07), chiudendo al terzo posto nella serie di Ohuruogu e venendo eliminata.

200 METRI (MASCHILE) – Diego Pettorossi viene eliminato: secondo nella batteria con il tempo di 20.53 dietro al nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike (20.51). Bisognava vincere o correre in 20.47, ultimo crono di ripescaggio firmato dal giamaicano Bryan Levell (20.47). Promossi il canadese Brendon Rodney (20.42), il francese Ryan Zeze (20.40), il canadese Aaron Brown (20.42), lo svedese Erik Erlandsson (20.49).