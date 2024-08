L’Italia ha concluso al quarto posto la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo con il tempo di 37.68 (quarto crono della storia nazionale), ad appena sette centesimi dalla medaglia nella gara vinta dal Canada in 37.50. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 non sono riusciti a regalarsi il tanto desiderato big e a conquistare una medaglia.

Matteo Melluzzo ha avuto un discreto tempo di reazione (0.142), in accelerazione non è parso pimpante ma poi si è lasciato andare e ha chiuso in 10.40 (secondo al lancio a quattro centesimi dal francese Méba Zeze, il tempo di frazione degli americani non è considerabile visto il pasticcio al cambio) passando un buonissimo testimone a Marcell Jacobs.

Il velocista lombardo ha sfoderato tutta la sua potenza in rettilineo, è andato via in maniera fluida e infatti ha piazzato un rimarchevole 8.96: due centesimi meglio del canadese Jerome Blake, un decimo meglio del sudafricano Shaun Maswangnayi, sette centesimi meglio del britannico Louise Hinchliffe, tre centesimi dietro all’americano Kenneth Bednarek (ma prendiamo quel crono con le pinze).

Lorenzo Patta è stato il migliore in assoluto in terza frazione! Quella pennellata in curva è stata magistrale: 9.12 sontuoso, ha messo in fila Rodney (9.20), Nkoana (9.32), Mitchell-Blake (9.29), Kiryu (9.16), Zeze (9.41), Yan (9.44) e King (9.31). L’Italia era seconda all’imbocco del rettilineo, a tre centesimi dal Giappone e con in scia Canada, Sudafrica, Gran Bretagna. Filippo Tortu parte bene, scavalca Ueyama, fa sognare ma poi cala di velocità, completa la frazione in 9.20 e perde quattro decimi abbondanti nei confronti di Akani Simbini e Zharnel Hughes (8.89), tre decimi da De Grasse (8.89): il brianzolo ha subito la rimonta decisiva.

TEMPI FRAZIONE FINALE 4X100 OLIMPIADI

Matteo Melluzzo: 10.40 (0.142 il tempo di reazione).

Marcell Jacobs: 8.96.

Lorenzo Patta: 9.12

Filippo Tortu: 9.20.