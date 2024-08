L’Italia si è qualificata alla finale della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo la prima batteria al quinto posto con il tempo di 38.07 e meritandosi il secondo crono di ripescaggio per l’atto conclusivo. Analizziamo nel dettaglio i tempi di frazione degli azzurri. Matteo Melluzzo è uscito dai blocchi di partenza con un tempo di reazione pari a 0.144, i primi metri in fase di accelerazione non sono forse stati impeccabili ma poi il siciliano è sensibilmente migliorato e infatti ha chiuso con il tempo di 10.34, ovvero sei centesimi meglio rispetto a un gran partente come lo statunitense Christian Coleman, un decimo meglio del britannico Jeremiah Azu e solo due centesimi peggio del giapponese Abdul Hakim Sani Brown, ovvero il più veloce in avvio.

Il passaggio di testimone con Marcell Jacobs può essere migliorato per fluidità, ma il lanciato del Messia è stato sbalorditivo e ha dato la sensazione di scendere ampiamente sotto i nove secondi sul rettilineo opposto. Il velocista lombardo ha pagato a caro prezzo una bruschissima frenata fatta per un cambio schiacciato con Fausto Desalu (9.21 il parziale, tre decimi sono scappati via): vero che il Campione Olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 è stato più lento del britannico Louise Hinchliffe (8.88) e dello statunitense Fred Kerley (8.98), ma c’è questo asterisco da tenere in forte considerazione.

La curva di Fausto Desalu è stata concreta (9.35), magari il lombardo era un po’ appesantito dalla semifinale disputata ieri sera sui 200 metri (a 14 centesimi dall’americano Kyree King e a dieci centesimi dal giapponese Yoshihide Kiryu). Il passaggio di testimone con Filippo Tortu è stato tecnicamente impeccabile, ma lo sprinter brianzolo non è stato memorabile sul rettilineo: vero la fatica sul mezzo giro di pista, ma il primo italiano a scendere sotto i dieci secondi sui cento metri non ha lanciato tutti i cavalli e si è fermato a 9.17, tre decimi sopra al sudafricano Akani Simbine e all’americano Courtney Lindsey, cinque centesimi peggio del britannico Nethaneel Mitchell-Blake: deve trasformarsi come sa quando stringe un bastoncino in meno, può togliere un paio di decimi.

TEMPI DI FRAZIONE BATTERIA 4X100 OLIMPIADI

Matteo Melluzzo: 10.34 (0.144 tempo di reazione).

Marcell Jacobs: 9.21.

Fausto Desalu: 9.35.

Filippo Tortu: 9.17.