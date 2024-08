Atletica, fantastico argento di Matteo Sioli nel salto in alto. Quinta De Noni negli 800

Anche la quarta giornata dei Mondiali U20 di atletica leggera, in corso a Lima (Perù), è finita nell’album dei ricordi. Le stelline del firmamento del panorama iridato hanno messo in mostra nella serata odierna il loro talento che nel prossimo futuro potrà permettere loro di calcare i palcoscenici più importanti del globo. L’Italia, dopo aver festeggiato la prima medaglia della manifestazione con il bronzo di Giuseppe Disabato nella 10 km di marcia, andava a caccia di ulteriori piazzamenti per arricchire il palmares di questa spedizione. Andiamo a vedere i risultati per ogni gara di questa sessione serale dei Mondiali U20 2024 di atletica leggera.

RISULTATI SESSIONE SERALE MONDIALI U20 OGGI

SEMIFINALI

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – La rappresentante delle Isole Vergini Americane Michelle Smith fa segnare il miglior tempo di tutte e tre le heat. 56.39 il crono della caraibica che precede due francesi, Méta Tumba (56.79) e Candice Von Plauen (56.81). Passano il turno anche la polacca Wiktoria Gadajska, la statunitense Jasmine Robinson, la sudafricana Hannah Van Niekerk, la slovacca Rebecca Slezakova e la finnica Mila Hekkonen.

400 OSTACOLI (MASCHILE) – Purtroppo Paolo Bolognesi non è riuscito nell’impresa di qualificarsi per la finale. Con il crono di 53.92 nella prima semifinale, l’azzurro chiude la sua esperienza. Il finnico Antii Sainio e il ceco Michal Rada entrano in finale con il miglior tempo siglato al centesimo (49.36). Si qualificano per la finale anche il Daniel Wright, il cileno Ramon Fuenzalida, l’americano Vance Nilsson, lo spagnolo Joaquin Alonso, il sudafricano Njabulo Mbatha e il britannico Sam Dunt.

FINALI

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Nona posizione conclusiva per Andrea Demontis (5.05). Gara ad alto tasso agonistico che si è concluso con il successo del tedesco Hendrik Muller. Superando 5.45 all’ultimo tentativo, il teutonico si è messo alle spalle il giapponese Rikyya Yoshida (5.40), scavalcato all’ultimo dall’europeo. Bronzo per il ceco Jan Krcek (5.35).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Con un lancio decisivo da 17.34, la statunitense Akaoma Odeluga si va a prendere la medaglia d’oro. L’americana stacca di quasi un metro la più diretta inseguitrice, Martina Mazurova (16.38) e la taiwanese Ching-Yuan Chiang (16.01).

800 METRI (MASCHILE) – L’etiope General Ayansa che va a prendersi la medaglia d’oro in 1:46.86. Argento per l’australiano Peyton Craig (1:46.95), il quale precede il giapponese Ko Ochiai (1:47.03). Crollano nel finale i due fratelli kenioti Koech, al comando a metà gara.

800 METRI (FEMMINILE) – Ottima quinta posizione per Lorenza De Noni. L’azzurra disputa una gara coraggiosa che le vale il personale (2:03.20). Claudia Hollingsworth viene beffata dalla keniana Sarah Moraa. L’australiana che appariva favorita a inizio gara si deve accontentare della seconda posizione con il tempo di 2:00.87, contro il 2:00.36 dell’avversaria. Completa il podio l’americana Sophia Gorriaran (2:01.04).

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – La nota più lieta di giornata in casa Italia. Matteo Sioli ha conquistato la medaglia d’argento al termine di una prestazione di buonissimo livello. Per il classe 2005 lombardo arriva il riconoscimento più alto della sua giovanissima carriera al termine di una gara ben condotta su tutti i punti di vista, culminata anche con il personale ritoccato a 2.23. Vittoria che va allo statunitense Scottie Vines (2.25), medaglia di bronzo per il nipponico Kaisei Nakatami (2.19).

100 OSTACOLI – Arriva la vittoria prevedibile di Kerrica Hill. La giamaicana rispetta i pronostici e con il crono di 12.99 si aggiudica il successo. Secondo posto per la croata Mia Wild (13.15), mentre chiude il podio l’australiana Delta Amidzovski (13.24).

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Con il balzo da 8.17 messo a referto nella quinta serie, il croato Roko Farkas ottiene la medaglia d’oro, rispettando i pronostici e le indicazioni viste nella giornata di ieri. Medaglia d’argento per Luka Boskovic (7.93), bronzo per Mason McGroder (7.80).

110 OSTACOLI – Prestazione eccezionale di Ja’Kobe Tharp che va a prendersi la medaglia d’oro con il crono di 13.05, siglando il record under 20 dell’anno. L’americano precede il connazionale Andre Korbmacher (13.14), bronzo il cinese Yuanjiang Chen (13.21)

3000 METRI (FEMMINILE) – L’etiope Alesighn Baweke si porta a casa il titolo con il crono di 8:50.32, precedendo la keniota Marion Jepngetich (8:52.37). Chiude il podio, sempre per l’Etiopia, Marta Alemayo (8:53.64).

LANCIO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) – La cinese Ziyi Yan non tradisce le attese e, con una spallata da 63.05 metri, regola tutte le avversarie per mettersi al collo la medaglia d’oro. Podio completato dalla rappresentante di Taipei Pin-Hsu Chu (54.28) e la statunitense Evelyn Bliss (54.01).

200 METRI (FEMMINILE) – Adaejah Hodge non smentisce le previsioni e regala la medaglia d’oro alle Isole Vergini Britanniche. 22.74 il crono fatto segnare dalla vincitrice, che si mette alle spalle l’australiana Torrie Lewis (22.88) e la giamaicana Shanoya Douglas (23.10).

200 METRI (MASCHILE) – Bayanda Walaza regala la medaglia d’oro al Sudafrica. Il 18enne regola in 20.52 l’australiano Gout Gout, il quale firma il personale con il tempo di 20.60. Medaglia di bronzo per il britannico Jake Odey-Jordan (20.81).

DECATHLON

Tomas Jarvinen controlla la situazione e si laurea campione del mondo U20 con un totale di 8425 punti, andando a siglare il nuovo record dei campionati. Medaglia di bronzo per Hubert Troscinka, staccato di 195 lunghezze dal ceco. Bronzo per il neerlandese Vriezen (7820). 17mo Tommaso Franzé (6663).