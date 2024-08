Atletica, Faith Kipyegon conquista ancora l’oro olimpico nei 1500 metri donne

È sempre lei la padrona dei 1500 metri donne. La keniana Faith Kipyegon è stata premiata nella scelta di non concentrarsi sui 10000 metri a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’argento dei 5000 metri tra le polemiche per una squalifica per comportamento scorretto in gara e il ricorso della federazione del suo Paese che ha privato Nadia Battocletti del bronzo olimpico nella prova citata, la fuoriclasse africana è stata la migliore su questa distanza.

Kipyeong ha ottenuto il terzo titolo olimpico consecutivo nella distanza, ricordando le affermazioni a Rio de Janeiro e a Tokyo. Un riscontro che certifica la sua grande continuità di rendimento. La keniana, primatista del mondo dei 1500, si è imposta con il nuovo record olimpico di 3:51.29 in una gara ben condotta dall’inizio, nella consapevolezza di essere la migliore.

Una Finale su tempi decisamente interessanti se si prendono in considerazione anche le altre atlete che hanno concluso sul podio. Il riferimento è all’australiana Jessica Hull (3:52.56) e soprattutto la britannica Georgia Bell (3:52.61) che ha conquistato il bronzo con il nuovo primato nazionale, spuntandola in un arrivo allo sprint serratissimo sulla etiope Diribe Welteji (3:52.75), autrice del personale.

Quinta posizione per l’altra rappresentante del Regno Unito, Laura Muir (3:53.37, primato personale), anche lei in lizza per la top-3 fino alla fine.