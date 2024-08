Atletica, Elisa Valensin infiamma i Mondiali U20. Matteo Sioli ed Erika Saraceni volano in finale

A Lima (Perù) proseguono i Mondiali Under 20 di atletica leggera, con una sessione dedicata a batterie e qualificazioni. Nella tarda serata italiana si tornerà in pista per una ricca serie di finali da non perdere e l’assegnazione di tante medaglie.

RISULTATI MONDIALI ATLETICA U20 OGGI

BATTERIE

400 METRI (FEMMINILE) – Elisa Valensin era l’azzurra più attesa della sessione e ha illuminato la scena, vincendo la propria batteria con il tempo di 53.82 davanti alla slovena Karolina Zcibajnik (53.86) e all’australiana Amelia Rowe (54.10). L’azzurra, che in stagione ha strabiliato sui 200 metri, si è così qualificata alle semifinale e andrà a caccia dell’accesso all’atto conclusivo. Elena Cambiolo (55.61) è stata eliminata, il miglior tempo del turno è stato firmato dalla nigeriana Ella Onojuvwevwo (52.19).

400 METRI (MASCHILE) – Simone Giliberto ha concluso la propria batteria al quarto posto con il tempo di 47.29 alle spalle del sudafricano Udeme Okon (47.03), del cinese Haoran Fu (47.17) e del nigeriano Gafari Badmus (47.24), qualificandosi così alle semifinali con uno dei crono di ripescaggio. Francesco De Santis è stato eliminato (48.07), il miglior crono del turno è stato firmato dallo statunitense Jayden Davis in 46.32.

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Greta Vuolo e Sofia Copiello sono ottave nelle rispettive batterie con i tempi di 1:01.52 e 1:01.53, rimanendo così fuori dalle semifinali. Il miglior crono del turno è stato firmato da Michelle Smith dalle Isole Vergini (57.85) davanti alla francese Candice von Plauen (58.00) e alla sudafricana Tumi Ramokgopa (58.04).

400 OSTACOLI (MASCHILE) – Paolo Bolognesi e Giulio Vanarelli sono stati squalificati e dunque rimangono fuori dalle semifinali. Il miglior crono del turno è stato firmato dal finlandese Antti Sainio (51.19), a precedere i giapponesi Kairi Gonda (51.21) e Kyo Kikuta (51.24). Successivamente è stato accolto il rincorso prestato dalla Fidal per Bolognesi, che ha così ritrovato il terzo posto nella prima batteria (52.84) e la qualificazione alle semifinali.

3000 SIEPI (MASCHILE) – Francesco Mazza decimo nella prima batteria in 8:58.28 e fuori dalla finale, Alberto Pomini undicesimo nella seconda batteria in 9:07.38 e fuori dall’atto conclusivo. Il miglior crono del turno porta la firma del keniano Matthew Kosgei in 8:24.64.

QUALIFICAZIONI

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Matteo Sioli supera brillantemente 2.12 metri al primo tentativo e vola in finale con il miglior accredito insieme al turco Yasir Kuduban e allo statunitense Tito Alofe. L’azzurro ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter inseguire un risultato di lusso in questa rassegna iridata di categoria.

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Erika Saraceni vola a 13.29 metri al primo affondo e si qualifica alla finale con la seconda misura del turno, preceduta soltanto dalla cinese Yi Li (13.38): l’azzurra ha tutte le carte in regola per inseguire una medaglia, era già tra le favorite della vigilia. Elisa Valenti eliminata con 12.64.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) – Non c’erano italiane in gara, la miglior misura è stata firmata dalla tedesca Mirja Lukas (56.76) a precedere la cinese Ziyi Yan (55.67) e la croata Vita Barbic (52.54).