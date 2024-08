Atletica, Diego Pettorossi secondo nel ripescaggio dei 200 metri: la semifinale sfuma per due centesimi

Diego Aldo Pettorossi è andato vicinissimo alla qualificazione per la semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 200 metri piani, ma questa è sfumata per un soffio. Nei ripescaggi è necessario infatti vincere la propria batteria per approdare in semifinale (o avere i due tempi migliori tra gli esclusi) e purtroppo il classe 1997 bolognese è arrivato secondo per appena due centesimi, preceduto dal nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike in 20″51.

L’azzurro è arrivato ad appena otto centesimi dal suo personale di 20″45 fatto segnare a Poznan lo scorso giugno, ma in condizioni ben diverse da queste. Il finale è stato buono e incisivo, ma non sufficiente a recupere nel rettilineo l’africano.

Nelle altre batterie emergono il canadese Brendon Rodney con il crono di 20″42, il francese Ryan Zeze in 20″40 e lo svedese Erik Erlandsson in 20″49. Sono stati ripescati due atleti tra gli esclusi: il canadese Aaron Brown in 20″42 e il giamaicano Bryan Levell in 20″47.