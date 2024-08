Atletica, Claudio Stecchi chiude la stagione con 5.62 in Germania: crampi alla quota successiva

Claudio Stecchi ha fatto il proprio ritorno in gara due settimane dopo essere stato il primo degli esclusi dalla finale di salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il toscano ha partecipato al Meeting di Jockgrim (Germania) e ha superato 5.62 metri al primo tentativo, dopo essere ricorso alla terza prova per valicare il 5.42 di apertura.

L’azzurro si è poi cimentato con 5.72 (ovvero due centimetri in più rispetto a quanto fatto ai Giochi): primo tentativo fallito, mentre negli altri due salti si è fermato dopo qualche appoggio per un crampo al polpaccio. Claudio Stecchi ha chiuso al quinto posto in quella che si è rivelata essere l’ultima gara della sua stagione.

Successo all’olandese Menno Vloon (5.82) davanti al belga Ben Broeders e allo statunitense Austin Mille (5.72). Allo stesso evento, ma al femminile, hanno preso parte Virginia Scardanzan (quarta con 4.34 alla prima) e Sonia Malavisi (tre nulli di ingresso a 4.19).