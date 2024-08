Atletica, Chituru Ali amareggiato: “Se perdi un passo in una semifinale olimpica è finita”

Chituru Ali arriva in settima posizione nella sua semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una gara negativa per il velocista originario di Como che non è riuscito a sprigionare la sua potenza sin dalla partenza, poi si è ingolfato durante il lanciato e ha concluso con un non eccezionale 10″14, lontano dai suoi migliori standard.

Ecco le sue reazioni a caldo intervistato da Rai Sport: “A me è sembrata un’ottima partenza, poi in mezzo ho perso un passo e a un’Olimpiade se perdi un po’ l’assetto durante il lanciato, in una semifinale olimpica, se perdi un attimo un passo è finita, questi sono i 100. Peccato perché non ero venuto qua per partecipare, ma fa niente“.

In finale per l’Italia nei 100 metri ci sarà Marcell Jacobs, che ha centrato il primo tempo utile per il ripescaggio e si è qualificato con il settimo tempo tra gli otto finalisti. Purtroppo non ci sarà invece Ali, che proverà a crescere ulteriormente sulla velocità negli appuntamenti del prossimo quadriennio.