Atletica, Catalin Tecuceanu: “Deluso perché sono fuori dalla Finale olimpica per pochi centesimi”

Ci ha provato Catalin Tecuceanu, bronzo europeo degli 800 metri, a entrare nella Finale olimpica della distanza citata. Inserito nella prima semifinale, l’azzurro ha cercato con il suo solito finale di inserirsi nelle prime due posizioni della heat che davano accesso diretto all’atto conclusivo.

Una progressione che ha permesso all’azzurro di risalire fino alla terza posizione con il tempo di 1:45.38, a soli 0.05 dal secondo posto del botswano Tshepiso Masalela (1:45.33), mentre con grande agio il successo è andato a uno dei favoriti per l’oro, l’algerino Djamel Sedjati (1:45.08). Il nostro portacolori è tornato su a velocità doppia e sullo slancio ha letteralmente “tamponato” Sedjati che invece aveva rallentato in maniera vistosa sull’arrivo.

“Sono ovviamente deluso perché entrare in Finale era l’obiettivo che volevo centrare. Una volta lì, si rimescolano le carte e può accadere di tutto. Mi dispiace, nell’ultimo rettilineo non ho avuto le stesse gambe del primo turno ed è un vero peccato. Il livello in questa gara è davvero alto, ma sono sicuro che continuando a lavorare ci saranno altre occasioni importanti in cui poter essere protagonista“, ha dichiarato l’atleta nostrano ai microfoni di RaiSport HD.

Semifinali in cui il migliore in termini cronometrici è stato il keniano Emmanuel Wanyonyi (1:43.32) a precedere lo statunitense Bryce Burgin (1:43.41). Niente da fare anche per l’altro italiano Simone Barontini che ha chiuso su un tempo alto di 1:46.17.