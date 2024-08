Cade il primo record del mondo nell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli USA si sono scatenati nelle batterie della 4×400 mista, tuonando un fantastico 3:07.41 e demolendo il precedente 3:08.80 che la compagine a stelle e strisce aveva siglato il 19 agosto 2023 ai Mondiali di Budapest.

Il quartetto americano non si è minimamente risparmiato e tutti gli atleti hanno attaccato di forza, dando il massimo per conseguire questro riscontro cronometrico di assoluto impatto e meritarsi un posto in finale. Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon e Kaylyn Brown hanno ampiamente distanziato la Francia (3:10.60, record nazionale) e il Belgio (3:10.74, primato nazionale).

L’Italia si è qualificata brillantemente per la finale con il terzo posto nell’altra batteria e il crono di 3:11.59. Luca Sito (fresco primatista dei 400 metri) è stato eccellente in prima frazione ed è transitato in seconda posizione, passando il testimone ad Anna Polinari, che ha fatto un po’ fatica e ha chiuso in quarta piazza. Terzo giro di pista ad alta intensità per Edoardo Scotti, che nel finale si riporta sotto a Gran Bretagna, Olanda e Nigeria.

Alice Mangione in chiusura non si tira indietro, all’ultima curva sorpassa la Nigeria e guida il quartetto tricolore verso l’atto conclusivo, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna (3:10.61) e dell’Olanda (3:10.74). Ottima prova dei vice campioni continentali davanti alle eliminate Nigeria (3:11.99) e Irlanda (3:12.67). Dalla prima batteria vengono ripescate Giamaica (3:11.06) e Polonia (3:11.43).