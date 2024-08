Asia D’Amato celebra la gemella Alice: “Cosa hai fatto, sorellina mia. Papà, questa è per te”

Asia D’Amato non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa dell’infortunio rimediato in primavera agli Europei di Rimini. Durante le qualificazioni, andate in scena il 2 maggio, si era toccata la gamba sinistra dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero e aveva concluso in anticipo il proprio esercizio. Gli accertamenti medici hanno poi evidenziato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, che l’ha costretta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico.

L’atleta aveva già subito un’operazione a crociato e menisco di quel ginocchio dopo la rottura degli stessi avuta durante la finale al volteggio della tappa di Coppa del Mondo disputata a Il Cairo nel 2023. Quello da cui si sta riprendendo è il terzo grave infortunio in due anni per Asia D’Amato, che nel 2022 si fece male nell’atto conclusivo al volteggio degli Europei, dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale.

Asia D’Amato non ha potuto così partecipare ai Giochi dopo aver fatto il proprio esordio a cinque cerchi tre anni fa a Tokyo. La 21enne genovese era però presente a Parigi e ha sostenuto le compagne di squadra (capaci di conquistare l’argento nel team event) e la gemella Alice D’Amato, che si è laureata Campionessa Olimpica alla trave.

Asia ha voluto omaggiare la sorella con un post sui propri profili social: “Io non ho più parole… cosa hai fatto sorellina mia. Papà questo è per te“. Massimo ci ha lasciato un paio di anni fa e non ha potuto vedere la sua bambina cantare l’Inno di Mameli nell’evento più importante, ma è un costante punto di riferimento nella vita delle figlie, che lo ricordano a ogni loro grande successo.