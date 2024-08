Arrampicata sportiva, Meignan e Avezou vincono il boulder agli Europei. Italiani fuori in semifinale

A Villars (Svizzera) proseguono gli Europei 2024 di arrampicata sportiva, la giornata del venerdì è stata dedicata al boulder. La francese Nailé Meignan si è imposta in 3T4Z 7 8, lasciandosi alle spalle di misura l’israeliana Ayale Kerem (3T4Z 9 10) e la connazionale Agathe Calliet (3T4Z 12 9). Giorgia Tesio, Camilla Moroni e Laura Rogora sono uscite in semifinale (14ma, 15ma e 20ma), Irina Daziano 35ma in qualifica.

Affermazione transalpina anche nel settore maschile, dove Sam Avezou ha fatto festa in 2TZ 2 7) davanti ai britannici Maximilian Milne (2T4Z 2 14) e Dayan Akhtar (2T4Z 7 17). Nicolò Sartirana e Pietro Vidi sono stati eliminati in semifinale, rispettivamente al 12mo e al 14mo posto. Michael Piccolruaz e Niccolò Salvatore sono usciti in qualifica (29mo e 33mo).