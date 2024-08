Arrampicata sportiva, Giorgia Tesio e Camilla Moroni brillano nelle qualificazioni del lead agli Europei

Sono cominciati oggi gli Europei 2024 di arrampicata sportiva a Villars (Svizzera) con le qualificazioni del boulder al maschile e al femminile che sono andate in archivio, con un totale di cinque italiani che sono riusciti a passare in semifinale.

La giornata è cominciata con le qualificazioni maschili, che hanno visto piazzarsi in nona posizione Pietro Vidi, che ha raggiunto per quattro volte il top e cinque volte la zone (4T5z 8 9 il punteggio finale). Diciassettesima posizione per Nicolò Sartirana, che invece ha conquistato per tre volte il top e cinque volte la zone (3T5z 8 14) con più tentativi rispetto al connazionale. In testa hanno chiuso appaiati lo sloveno Anze Peharc (4T5z 5 8) e il britannico Maximilian Milne (5T5z 7 6).

Al femminile è stato straordinario il rendimento da parte di due azzurre: Giorgia Tesio ha concluso addirittura in testa insieme all’ucraina Ievgeniia Kazbekova, arrivando per quattro volte al top della parete, in tre occasioni al secondo tentativo e nell’altra circostanza al primo (4T5z 7 6). Molto bene anche Camilla Moroni, che ha impiegato qualche tentativo in più, ma si è piazzata comunque quinta (4T5z 10 11). Avanza in semifinale, infine, anche Laura Rogora, diciannovesima (3T4z 5 7).