Arnaldi-Davidovich Fokina oggi in tv, ATP Montreal 2024: orario, programma, streaming

Poteva essere la sfida a Daniil Medvedev, e invece per Matteo Arnaldi la prospettiva decisamente cambia. A giocare contro di lui al Masters 1000 di Montreal sarà infatti lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha eliminato il russo in sede di secondo turno.

Primo confronto in carriera tra il ventitreenne che, quest’anno, pur restando nei 50 ha un po’ faticato in stagione, e il venticinquenne che ha una storia di ottimo spessore umano al di là del campo. Fondamentalmente, è importante per Arnaldi ritrovare la condizione avuta prima a Miami e poi a Barcellona, i due tornei che hanno visto il sanremese nel miglior stato. E la prospettiva di un eventuale quarto a livello 1000 non è di certo brutta. Attenzione, però: sarà difficile vedere i giocatori oggi in campo a causa di una corrente di bassa pressione combinata con una tempesta tropicale che metteranno in ginocchio Montreal per tutto il giorno.

Il match tra Matteo Arnaldi e Alejandro Davidovich Fokina si giocherà eventualmente dopo Cobolli-Rinderknech (che molto in teoria parte alle 18:00) . Sarà possibile seguirlo in diretta tv su uno dei canali Sky tra Uno (201), Tennis (203) e Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-DAVIDOVICH FOKINA, ATP MONTREAL 2024 OGGI

Venerdì 9 agosto

Ore 18:oo Cobolli (ITA)-Rinderknech (FRA) – Sospesa sullo 0-3 15-15

A seguire Arnaldi (ITA)-Davidovich Fokina (ESP)

