Antonella Palmisano si ritira alle Olimpiadi: cos’è successo nella marcia a Parigi

Antonella Palmisano si è ritirata poco dopo il tredicesimo chilometro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha deciso di rialzarsi poco prima dei tre quarti di gara, interrompendo la propria azione quando si stava entrando nel vivo nella gara sul circuito allestito al Trocadéro all’ombra della Torre Eiffel. La fuoriclasse pugliese si stava progressivamente staccando dal gruppo che era all’inseguimento della cinese Jiayu Yang, che aveva attaccato dopo cinque chilometri e che viaggiava con una quarantina di secondi di vantaggio.

La fresca Campionessa d’Europa e bronzo agli ultimi Mondiali non è riuscita a portare a termine la gara, probabilmente a causa anche del folle ritmo impostato dalle avversarie fin dalle battute iniziali (in proiezione sarebbe stata sotto di un minuto rispetto al proprio personale). La fuga di Yang e il passo di rilievo dettato dalla spagnola Maria Perez, dall’altra cinese Zhenxia Ma, dall’australiana Jemima Montag si è fatto sentire e ha pesato sulla nostra portacolori, che era tra le grandi favorite della vigilia insieme alla peruviana Kimberly Garcia Leon (anch’ella staccatasi), alle cinesi e a Perez (Campionessa del Mondo in recupero da un infortunio).

Si tratta di uno dei rarissimi ritiri in carriera della quasi 33enne (spegnerà le candeline tra cinque giorni), probabilmente condizionata anche dal grande caldo che ha fatto capolino nella capitale francese (dopo che le gare odierne erano state ritardate di trenta minuti a causa della pioggia). Antonella Palmisano dovrà ora cercare di recuperare le forze in vista della staffetta mista: nella nuova gara del programma olimpico, da disputare in coppia con un uomo (verosimilmente Massimo Stano, stamattina quarto nella 20 km maschile), la pugliese cercherà di cogliere un risultato degno di nota.