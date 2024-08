Antonella Palmisano rivela la causa di una Olimpiade da incubo: “Ho avuto il Covid, ma già oggi stavo meglio”

L’Italia non ha brillato nella maratona mista di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024 con gli ormai ex campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano. Stano era riuscito a passare il testimone a Palmisano in terza posizione prima dell’ultima frazione, ma è mancata la chiusura del cerchio alla pugliese, che è crollata nel finale per una condizione non eccelsa, dovuta problemi di salute accusati nei giorni scorsi.

Ecco le parole della marciatrice di Mottola a Rai Sport, rivelando la causa di una condizione non ottimale: “Negli scorsi giorni ho contratto il Covid, abbiamo tenuto tutti all’oscuro, sono sempre stata monitorata per non allarmare i miei compagni di squadra e per rimanere isolata. Sapevo che sarei andata incontro a quello che ho provato nella gara individuale, ossia una mancanza di forza“.

Sensazioni che sono state comunque migliori rispetto all’individuale: “Oggi mi sentivo meglio del 1° agosto, ci siamo detti di dare il massimo e di andare forte, tanto non poteva andare peggio dell’individuale (dove Palmisano si è ritirata, ndr). Nella prima parte mi sono sentita bene, poi nella seconda parte ho pagato il conto. Ad oggi purtroppo questa Olimpiade è andata così, so di aver dato tutto e siamo contenti alla fine“.

Sul format della gara mista: “Questa gara è anche bella e gasa la squadra. Le condizioni fisiche purtroppo non erano buone, pensavo di arrivare in fondo e arrivando in forma ci si può anche divertire“.