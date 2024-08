America’s Cup, Luna Rossa tramortisce American Magic! Doppietta di New Zealand, INEOS a secco

A Barcellona proseguono le regate preliminari della America’s Cup: quattro giorni di gare nelle acque di Barcellona per testare gli AC75 che a partire da settimana prossima si contenderanno il trofeo sportivo più antico del mondo. Nello specchio di mare antistante il capoluogo catalano sono andate in scena quattro sfide, dopo le quattro disputate nella giornata di ieri: iniziano a emergere i primi valori in campo.

American Magic ha aperto in maniera brillante il pomeriggio, mostrando di avere tra le mani uno scafo decisamente performante e rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico visto lo spostamento dei cyclors che sono più ribassati rispetto alle avversarie. Tom Slingsby e compagni sono partiti meglio nel match race contro Alinghi, hanno surclassato gli svizzeri già al via e hanno poi dilagato in una regata a senso unico, guadagnando il secondo punto dopo quello ottenuto ieri contro INEOS Britannia.

Team New Zealand ha inscenato una partenza spettacolare contro INEOS Britannia: Peter Burling e compagni sono stati bravissimi ad andare a prendere la boa di destra nella fase che precede il via, sono arrivati da dietro rispetto al sodalizio di Ben Ainslie, hanno operato il sorpasso all’interno e in quel frangente lo scafo dei britannici è caduto dai foil. I Kiwi hanno preso in maniera perfetta la linea dello start, mentre il Challenger of Record annaspava e doveva barcamenarsi per riprendere il volo.

La regata è nei fatti finita lì: i detentori della Vecchia Brocca hanno guadagnato già in quel frangente 400 metri di vantaggio e hanno dovuto semplicemente amministrare la situazione lungo i sei lati di una regata che è stata praticamente fantasma: INEOS inseguiva da dietro senza potersi avvicinare, sprofondata a oltre 700 metri di distacco e lontana in termini di velocità di punta: seconda sconfitta consecutiva per i britannici, che al momento non sembrano essere competitivi.

Luna Rossa ha poi regalato spettacolo contro American Magic: James Spithill si è inventato una manovra straordinaria in fase di partenza e ha costretto gli avversari al di fuori della boa di destra, Team Prada Pirelli ha superato la linea del via in perfetto timing e ha obbligato Tom Slingsby a tornare indietro per partire regolarmente. Il sodalizio italiano ha guadagnato circa 150 metri di vantaggio e ha poi saputo incrementare il margine, trionfando con 40 secondi di vantaggio e superando brillantemente uno degli esami più attesi.

Team New Zealand si è poi imposto contro Orient Express approfittando del ritiro dei francesi Orient Express prima della partenza: al momento i transalpini sono inferiori rispetto alla concorrenza. Si tornerà in acqua domani per altre quattro regate: la classifica si definirà in maniera più precisa e avremo più chiara la situazione in vista della domenica conclusiva (le prime due classificate disputeranno il match race che decreterà i vincitori di queste regate preliminari).

RISULTATI REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

Alinghi vs American Magic 0-1 (gli statunitensi hanno vinto per 56” sugli svizzeri)

INEOS Britannia vs Team New Zealand 0-1 (i neozelandesi hanno vinto per 52” sui britannici)

American Magic vs Luna Rossa 0-1 (gli italiani hanno vinto per 40” sugli statunitensi)

Orient Express vs Team New Zealand 0-1 (i neozelandesi hanno vinto per ritiro dei francesi prima del via)

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Team New Zealand 3 vittorie (3 regate disputate)

2. Luna Rossa 2 vittorie (3 regate disputate)

2. American Magic 2 vittorie (3 regate disputate)

4. Alinghi 1 vittoria (2 regate disputate)

5. INEOS Britannia 0 vittorie (2 regate disputate)

6. Orient Express 0 vittorie (3 regate disputate)