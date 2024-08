America’s Cup 2024, Luna Rossa mostra la propria forza e vince l’importante duello con American Magic

Luna Rossa ha regalato grandissimo spettacolo nell’atteso match race contro American Magic che ha animato la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup nelle acque di Barcellona. Il confronto con gli statunitensi doveva rappresentare un serio esame per il sodalizio italiano, che ha sonoramente surclassato gli americani, i quali avevano impressionato in occasione dei successi ottenuti contro INEOS Britannia e Alinghi.

Tom Slingsby e compagni si sono presentati in Spagna con una barca differente rispetto agli avversari in termini aerodinamici e con una disposizione dei cyclors diversa rispetto alle altre pretendenti alla conquista del trofeo sportivo più antico del mondo, tanto da venire descritta come una delle grandi favorite. La compagine a stelle e strisce fa molta paura, ma oggi pomeriggio è emersa in maniera nitida la superiorità tecnica e tattica degli uomini guidati a terra dallo skipper Max Sirena.

La regata è stata pesantemente indirizzata in partenza, dove James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono stati semplicemente meravigliosi. Luna Rossa è decisamente aggressiva, ingaggia un serrato testa a testa con gli avversari, con una spettacolare virata mette pressione agli americani e li costringe fuori dalla boa di destra che delimita la zona di partenza. Team Prada Pirelli è impeccabile in quel frangente, taglia il via in perfetto timing e scappa via, mentre American Magic deve tornare indietro per partire in maniera regolare.

Una manovra da applausi che porta soprattutto la firma di James Spithill e che assicura immediatamente un vantaggio di circa 150 metri. A quel punto il sodalizio tricolore cerca di allungare nel primo tratto di bolina e riesce a guadagnare un po’ di margine, portandosi sopra i 200 metri su Patriot. Luna Rossa è poi stata spettacolare nei successivi quattro lati (due di bolina e due di poppa): grazie a una perfetta gestione delle virate, Spithill e compagni hanno mandato in difficoltà gli avversari, prendendo sempre il lato migliore per il vento e complicando la vita ai rivali, incapaci di avvicinarsi.

Team Prada Pirelli ha guadagnato progressivamene del margine (anche se nel secondo lato di poppa gli americani hanno recuperato quattro secondi) e poi nell’ultima bolina hanno dilagato. Nella poppa finale si è gestito il margine e American Magic ha chiuso con un ritardo di 40 secondi: la partenza è stata decisiva, ma anche successivamente gli italiani sono parsi superiori contro il rivale che al momento sembra più quotato.

Luna Rossa incamera così il secondo successo dopo quello ottenuto ieri contro Orient Express e il ritiro per problema elettrico contro Team New Zealand. Gli italiani agganciano così gli americani al secondo posto in classifica generale con due successi (anche i Kiwi sono a quota due, ma tra poco dovrebbero incamerare il terzo punto contro Orient Express) e sono in piena corsa per accendere al match race finale riservato alle prime due classificate. Si tornerà in acqua domani per sfidare INEOS Britannia.