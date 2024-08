America’s Cup, Luna Rossa affronta subito New Zealand nell’esordio delle regate preliminari!

Luna Rossa contro New Zealand. Oltre tre anni dopo la memorabile finale di Auckland vinta per 7-3 da Te Rehutai, quest’oggi andrà in scena un nuovo scontro diretto tra gli uomini di Max Sirena ed i Kiwi valevole come secondo match race (il primo sarà tra Alinghi e Orient Express) del round robin della Final Preliminary Regatta di Barcellona in vista dell’America’s Cup 2024.

Al momento la posta in palio è relativa, perché non vengono assegnati punti per la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti), ma queste regate preliminari si preannunciano subito importanti per verificare il rendimento dei nuovi AC75 dopo tanti mesi di lavoro in acqua e sviluppo. Fari puntati ovviamente anche sul confronto tra gli equipaggi ed in particolari tra i timonieri, dei veri fuoriclasse della vela mondiale.

Confermata in casa New Zealand la coppia capace di imporsi nelle ultime due edizioni della competizione sportiva più antica al mondo: Peter Burling e Nathan Outteridge. Invariato anche per Luna Rossa il binomio titolare della scorsa America’s Cup, con Francesco Bruni a sinistra e James Spithill a destra, ma tiene banco un’alternativa di lusso come il bi-campione olimpico Ruggero Tita (sempre a disposizione fino al termine dell’evento).

Il regolamento della 37ma Coppa America prevede una riduzione (da 11 a 8) dei componenti dell’equipaggio a bordo degli AC75, in cui i grinder verranno sostituiti dai cyclor (pedalando, alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero). Nella Final Preliminary Regatta gli equipaggi si fronteggeranno tra loro una sola volta, in scontri diretti (match race, una barca contro l’altra). Ogni vittoria garantirà un punto. Le due squadre che occuperanno i primi due posti in classifica al termine del round robin si fronteggeranno nel match race finale che decreterà la vincitrice delle regate preliminari di America’s Cup.