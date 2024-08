America’s Cup, la classifica delle regate preliminari. Luna Rossa in corsa per la finale con NZ

A Barcellona è andata in scena la seconda giornate delle regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica del mondo. Nelle acque catalane si sono disputati quattro match race, indicativi per capire quali sono i valori in campo in vista della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che scatterà settimana prossima e che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca.

Team New Zealand svetta in testa alla classifica generale a punteggio pieno con tre regate vinte. I Kiwi sembrano ormai lanciati verso la qualificazione al Match Race finale, ovvero il confronto conclusivo riservato alle prime due classificate e che designerà i vincitori di queste regate preliminari. I detentori del trofeo hanno già avuto la meglio su Luna Rossa (ritiro per problema elettrico), INEOS Britannia (dominio totale) e Orient Express (ritiro prima della partenza).

Luna Rossa occupa il secondo posto alla pari con American Magic, sconfitta oggi nello scontro diretto: James Spithill e compagni hanno surclassato la compagine a stelle e strisce, bissando il successo ottenuto ieri contro i francesi; il sodalizio guidato da Tom Slingsby si è fermato dopo aver liquidato INEOS Britannia e Alinghi. Proprio i britannici e gli svizzeri sembrano al momento inferiori, ancora più attardato Orient Express.

Ricordiamo che tutti gli equipaggi affrontano gli altri una volta sola, per un totale di cinque regate a testa (ogni vittoria vale un punto). Le prime due classifcate disputeranno il già citato Match Race. Di seguito la classifica dei preliminari di America’s Cup dopo la seconda giornata.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Team New Zealand 3 vittorie (3 regate disputate)

2. Luna Rossa 2 vittorie (3 regate disputate)

2. American Magic 2 vittorie (3 regate disputate)

4. Alinghi 1 vittoria (2 regate disputate)

5. INEOS Britannia 0 vittorie (2 regate disputate)

6. Orient Express 0 vittorie (3 regate disputate)