America’s Cup, la classifica delle regate preliminari: Luna Rossa conquista il primo punto

A Barcellona sono andate in scena le prime regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica del mondo. Nelle acque catalane si disputati quattro match race, indicativi per iniziare a capire quali sono i valori in campo in vista della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca.

Luna Rossa si è dovuta ritirare a causa din un problema elettrico accusato nelle battute iniziali del testa a testa con i Kiwi, ma poi l’equipaggio italiano si è riscattato surclassando i francesi di Orient Express, in precedenza già regolati con margine dagli svizzeri di Alinghi. Gli statunitensi di American Magic hanno impressionando imponendosi di forza contro i britannici di INEOS Britannia.

New Zealand, Alinghi e American Magic sono così al comando della classifica generale delle regate preliminari di America’s Cup con un’affermazione a testa, ottenuta nell’unica prova disputata. Luna Rossa ha conquistato un successo nei due eventi a cui ha preso parte, mentre INEOS Britannia e Orient Express sono ancora ferme al palo.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Team New Zealand 1 vittoria (1 regata disputata)

1. Alinghi 1 vittoria (1 regata disputata)

1. American Magic 1 vittoria (1 regata disputata)

4. Luna Rossa 1 vittoria (2 regate disputate)

5. INEOS Britannia 0 vittorie (1 regata disputata)

6. Orient Express 0 vittorie (2 regate disputate)