America’s Cup, la classifica dei preliminari. Già sicura la finale tra Luna Rossa e New Zealand!

A Barcellona è andata in scena la terza giornata delle regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica del mondo. Nelle acque catalane si sono disputati quattro match race, indicativi per capire quali sono i valori in campo in vista della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che scatterà settimana prossima e che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca.

Team New Zealand svetta in testa alla classifica generale a punteggio pieno con quattro regate vinte. I Kiwi hanno liquidato Alinghi e hanno già guadagnato il primo posto in graduatoria, con l’annessa qualificazione al Match Race finale di domani, ovvero il confronto conclusivo riservato alle prime due classificate e che designerà i vincitori di queste regate preliminari. I detentori del trofeo se la dovranno vedere con Luna Rossa, che si è meritata la seconda piazza dopo il successo su INEOS Britannia e il ritiro di American Magic contro Orient Express a causa di un problema tecnico.

Assisteremo dunque alla vibrante sfida tra l’equipaggio italiano e il sodalizio neozelandese, dopo che la regata di giovedì era stata caratterizzata dal ritiro di Team Prada Pirelli nelle battute iniziali a causa di un problema elettrico. James Spithill e compagni avranno così l’occasione di sfidare la corazzata guidata da Peter Burling, per capire qualcosa in più sugli avversari e sui valori tecnici. American Magic è fuori dai discorsi per le prime due piazze, sono decisamente più attardate, INEOS, Alinghi e Orient Express.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Team New Zealand 4 vittorie (4 regate disputate)

2. Luna Rossa 3 vittorie (4 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. INEOS Britannia 1 vittoria (4 regate disputate)

4. Alinghi 1 vittoria (4 regate disputate)

4. Orient Express 1 vittoria (4 regate disputate)

MATCH RACE FINALE

Domenica 25 agosto, ore 15.50 (circa): Team New Zealand vs Luna Rossa