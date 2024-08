America’s Cup, Francesco Bruni: “Cominceremo io e Spithill al timone, ma Tita può salire a bordo in qualsiasi momento”

Giornata di vigilia dedicata alle Practice Race e alla conferenza stampa pre-evento in quel di Barcellona in vista della Final Preliminary Regatta, ultimo step di avvicinamento verso l’America’s Cup 2024. Insieme a personaggi di spicco delle altre formazioni tra cui le leggende Ben Ainslie e Peter Burling, ha risposto alle domande dei giornalisti anche Francesco Bruni in rappresentanza di Luna Rossa Prada Pirelli.

“Siamo tutti qui per vincere, lottare duramente e vivere una settimana di successo, ma sappiamo che questa non è ancora la Louis Vuitton Cup o la finale. Comunque tutti noi vogliamo vincere e faremo tutto il possibile. È importante per il team che finora ha svolto un lavoro straordinario, sono molto orgoglioso della squadra. Lo Shore Team e i progettisti hanno fatto un lavoro fantastico sin qui e ora tocca a noi andare avanti e passare una buona settimana“, le prime parole del timoniere siciliano.

“Per il nostro sviluppo è molto importante osservare quello che stanno facendo gli altri e avere a disposizione per esempio le loro telecamere on-board, oltre a tutti i dati. Penso sia super importante ed il vero lavoro per i coach comincia oggi, avranno tante cose da analizzare sugli altri team“, prosegue Bruni a proposito del possibile impatto delle regate preliminari catalane.

Sul ruolo di Ruggero Tita, alternativa di lusso nel ruolo di timoniere dopo aver conquistato il secondo titolo olimpico consecutivo nel Nacra 17 in coppia con Caterina Banti: “Tita ha dimostrato ancora una volta di essere un grande velista. Due ori olimpici, incredibile. È un grande talento, siamo molto felici e orgogliosi di averlo con la Nazionale italiana e nel team di Luna Rossa Prada Pirelli. Lui è uno dei timonieri, potrebbe salire a bordo in qualsiasi giornata. È pronto. Ha speso tanto tempo per la sua medaglia olimpica, quindi non ha lavorato con noi full-time ma è davvero un grande velista e potrà davvero essere schierato in qualsiasi momento“.

Sulla coppia di timonieri scelta per il debutto di domani contro New Zealand: “Cominceremo con la coppia di Auckland, quindi io a sinistra e Jimmy (Spithill, ndr) a destra. Da regolamento però possiamo cambiare formazione anche nel corso della stessa mattinata. Il match race è molto importante. Soprattutto in questa edizione della Coppa le barche avranno delle prestazioni più vicine e non ci sarà un grande gap di performance tra gli AC75. Penso quindi che potrà essere preziosa un po’ di esperienza nel match race“.