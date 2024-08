America’s Cup 2024, l’equipaggio di Luna Rossa per le regate preliminari di Barcellona

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto si terranno a Barcellona le ultime regate preliminari dell’America’s Cup 2024. Si tratta di un appuntamento che non assegna punti utili per la Louis Vuitton Cup, ma ciò nonostante fornirà delle indicazioni interessanti a pochi giorni dall’inizio del torneo degli sfidanti che stabilirà il nome dell’avversaria di Team New Zealand nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca.

Luna Rossa sogna il colpaccio dopo aver sfiorato l’impresa tre anni fa a Auckland (vincendo la Prada Cup per poi cedere 7-3 ai Kiwi), ma prima dovrà imporsi sugli altri Challenger Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express. Il sodalizio italiano ha a disposizione un roster allargato di 16 uomini (4 timonieri, 3 trimmer, 9 cyclors), ma nel corso delle regate saranno solamente 8 i velisti a bordo dell’AC75.

Nello specifico la coppia titolare di timonieri è quella composta da Francesco Bruni e James Spithill, ma in alternativa potranno essere schierati anche Ruggero Tita e Marco Gradoni. I trimmer di Luna Rossa Prada Pirelli sono Umberto Molineris, Andrea Tesei e Vittorio Bissaro, inoltre sarà fondamentale anche il contributo dei quattro ciclisti (pedalando, alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero).

A disposizione in questo ruolo i seguenti atleti, provenienti principalmente dal canottaggio ma anche da vela e ciclismo: Romano Battisti (argento nel due di coppia alle Olimpiadi di Londra 2012),Emanuele Liuzzi (bronzo nell’otto ai Mondiali 2017), Bruno Rosetti (bronzo nel quattro senza ai Giochi di Tokyo 2020), Nicholas Brezzi, Cesare Gabbia, Luca Kirwan, Enrico Voltolini (due volte alle Olimpiadi tra Finn e Star), Mattia Camboni (quinto a Tokyo 2021 nel windsurf) e Paolo Simion (ha partecipato a tre Giri d’Italia).

EQUIPAGGIO LUNA ROSSA FINAL PRELIMINARY REGATTA 2024

Francesco Bruni: timoniere

James Spithill: timoniere

Ruggero Tita: timoniere

Marco Gradoni: timoniere

Umberto Molineris: trimmer

Andrea Tesei: trimmer

Vittorio Bissaro: trimmer

Enrico Voltolini: cyclor

Nicholas Brezzi Villi: cyclor

Romano Battisti: cyclor

Emanuele Liuzzi: cyclor

Bruno Rosetti: cyclor

Paolo Simion: cyclor

Mattia Camboni: cyclor

Luca Kirwan: cyclor

Cesare Gabbia: cyclor