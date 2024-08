America’s Cup 2024, la classifica finale delle regate preliminari. Luna Rossa seconda, ultimi i francesi

Team New Zealand ha vinto le regate preliminari della America’s Cup. I detentori della Vecchia Brocca si sono imposti nelle acque di Barcellona in occasione di questo evento di preparazione alla competizione sportiva più antica del mondo. Peter Burling e compagni si sono imposti in quattro regate durante il round robin e hanno poi avuto la meglio su Luna Rossa nel match race finale che metteva in palio il titolo.

Luna Rossa ha così concluso al secondo posto: dopo i quattro successi nella fase a gironi, James Spithill e compagni hanno fronteggiato a viso aperto i Kiwi, operando anche un doppio sorpasso nell’ultimo lato di bolina dopo una grandiosa rimonta, ma una doppia penalità per virata troppo vicina agli avversari ha frenato il sodalizio italiano. Terzo posto per American Magic con tre affermazioni (tra cui quella contro New Zealand nel round robin), mentre sono più distaccate INEOS Britannia, Alinghi e Orient Express.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. New Zealand 4 punti, vittoria nel match race finale contro Luna Rossa

2. Luna Rossa 4 punti, sconfitta nel match race finale contro Team New Zealand

3. American Magic 3 vittorie

4. INEOS Britannia 2 vittorie

5. Alinghi 1 vittoria

6. Orient Express 1 vittoria