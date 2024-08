America’s Cup 2024, come funzionano le regate preliminari. C’è New Zealand, test cruciale per la velocità delle barche

La Louis Vuitton Cup è il torneo degli sfidanti che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. L’appuntamento è a Barcellona nella parte conclusiva dell’estate. La fase a gironi si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono in programma dal 14 al 19 settembre, la finale andrà in scena dal 25 settembre al 5 ottobre e definirà chi andrà a incrociare i neozelandesi.

Prima di tutto questo, però, ci saranno le regate preliminari: dal 22 al 25 agosto, sempre a Barcellona, le barche si sfideranno in quattro giorni di match race. Inizieremo a capire quali sono i valori in campo, quali sono le barche migliori e quali sono gli equipaggi di riferimento: sarà un test cruciale per comprendere la velocità. Alle regate preliminari parteciperà anche Team New Zealand, ovvero i detentori della Vecchia Brocca.

Gli equipaggi si fronteggeranno tra loro una sola volta, in scontri diretti (match race, una barca contro l’altra). Ad esempio Luna Rossa sfiderà Team New Zealand, Orient Express, American Magic, INEOS Britannia, Alinghi. Ogni vittoria garantirà un punto. Le due squadre che occuperanno i primi due posti in classifica si fronteggeranno nel match race finale che decreterà la vincitrice delle regate preliminari di America’s Cup.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto

Giovedì 22 agosto

Alighi vs Orient Express

Team New Zealand vs Luna Rossa

INEOS Britannia vs American Magic

Luna Rossa vs Orient Express

Venerdì 23 agosto

American Magic vs Alinghi

INEOS Britannia vs Team New Zealand

American Magic vs Luna Rossa

Alinghi vs INEOS Britannia

Sabato 24 agosto

Orient Express vs Team New Zealand

Luna Rossa vs INEOS Britannia

American Magic vs Orient Exprss

Team New Zealand vs Alinghi

Domenica 25 agosto

Team New Zealand vs American Magic

Luna Rossa vs Alinghi

Orient Express vs INEOS Britannia

A seguire: finale tra le due migliori imbarcazioni dei quattro giorni di gara.