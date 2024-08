Alice D’Amato: “Gioia nel mio cuore, giocata fino alla fine”. Casella: “Facciamo divertire gli appassionati”

Alice D’Amato ha accarezzato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, fermandosi ad appena un decimo nella gara che premia la ginnasta più completa sui quattro attrezzi. La genovese, assoluta protagonista dell’argento nel team event insieme alle proprie compagne, ha battagliato alla pari con la statunitense Sunisa Lee e l’algerina Kaylia Nemour nella gara vinta da Simone Biles davanti a Rebeca Andrade.

Alice D’Amato ha espresso il suo entusiasmo attraverso i canali federali: “Ho fatto quello che potevo e c’è solo gioia nel mio cuore. Essere dietro ad atlete di questo livello è già tanta roba. C’è solo da imparare da loro, sono davvero soddisfatta, soprattutto perché me la sono giocata fino alla fine: non pensavo nemmeno di arrivarci. Adesso posso solo giocarmela nelle prossime finali, dando il meglio di me, con serenità. Sono già contentissima così, anche perché, alle scorse Olimpiadi, ho fatto solo l’all around. Rispetto a prima sono un po’ più consapevole del mio valore, ma continuo a lavorare a testa bassa e a fare le mie cose”.

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha espresso la propria opinione sulla gara odierna, che arriva dopo la memorabile prova a squadre conclusa con la conquista della medaglia d’argento: “Bravissima Alice, ma anche Manila, che ultimamente ha un problema tecnico su un salto alle parallele e questo la condiziona. Ma ha fatto un’Olimpiade stupenda e sicuramente darà il massimo nella sua finale preferita, alla trave. Alice è strepitosa perché ha davanti grandi campionesse. Credo che stiamo facendo divertire gli appassionati di ginnastica, l’Italia c’è e va bene così”.