Alexander Zverev tende la mano a Sinner: “Ragazzo eccezionale, il nostro rapporto non cambierà”

Non sono giorni facili per Jannik Sinner a causa della nota positività al Clostebol. Il tennista italiano è stato giudicato non colpevole e infatti martedì 27 agosto farà il proprio debutto agli US Open, ma l’assoluzione immediata da parte dell’Itia ha fatto parecchio discutere all’interno del circuito maggiore. Stamattina si sono espressi in merito Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che non hanno di certo difeso il numero 1 del mondo. Toni ben diversi da parte di Alexander Zverev, numero 4 del ranking ATP e uno dei rivali più accesi dell’azzurro.

Il tedesco si è espresso in questo modo alla Bild: “Jannik è un ragazzo eccezionale, che conosco bene anche fuori dal campo. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto e di sicuro questo non cambierà. Ho saputo di questa notizia solo grazie ai social, non ho altre informazioni, voi giornalisti ne sapete certamente più di me”.

Il teutonico ha proseguito: “Di solito, dopo la conferma se sei positivo oppure no, si cerca di capire da dove può provenire il tutto, cerchi di capire il perché. Nel caso di Jannik tutto è stato chiarito in un giorno solo. Non ho comunque abbastanza elementi per parlare più approfonditamente del tutto, ma non cambierò il mio rapporto con lui”.

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono fronteggiati la scorsa settimana nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove l’azzurro si impose in tre set qualificandosi all’atto conclusivo che avrebbe poi vinto contro Frances Tiafoe. Al termine del confronto disputato sul cemento statunitense c’era stato un caloroso abbraccio tra i due contendenti.