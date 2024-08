Alcaraz superato da Zverev nel ranking ATP. E potrebbe anche ritrovarsi n.5 dopo gli US Open

Ci sono delle conseguenze importanti nella classifica mondiale del tennis dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato sconfitto, a sorpresa, dall’olandese Botic van de Zandschulp nel secondo turno degli US Open 2024. Un ko netto quello subìto da Alcaraz, in tre set e senza mai dare davvero l’impressione di poter cambiare l’inerzia della partita.

L’iberico, vista la scadenza della semifinale raggiunta l’anno passato a New York, perde terreno e viene scavalcato nell’aggiornamento in tempo reale da Alexander Zverev che sarebbe l’immediato inseguitore di Jannik Sinner, in vetta con un certo agio per le menzionate scadenze legate a questo Major.

Una classifica che potrebbe assumere dei connotati ancora meno piacevoli per Carlitos in un caso in particolare. Se l’atto conclusivo dovesse essere tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, cioè la replica della sfida del 2023, l’iberico potrebbe scalare anche in quinta posizione. Un’eventualità non certo impossibile, conoscendo le qualità dei giocatori menzionati.

Certo, in questo caso, Alcaraz si ritroverebbe a “tifare” per Sinner, visto il possibile incrocio con Medvedev nei quarti di questo Slam.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner ITA 9280

2 Alexander Zverev GER 6775

3 Carlos Alcaraz ESP 6690

4 Novak Djoković SRB 5560

5 Daniil Medvedev RUS 5175