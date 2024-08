A che ora Tamberi in gara il 7 agosto? Programma qualificazioni e misura per la qualificazione diretta

Domani, mercoledì 7 agosto, incomincia la gara di salto in alto delle Olimpiadi 2024. Uno degli appuntamenti più attesi di tutto il programma dell’atletica, sia in generale sia in chiave Italia. Sarà il debutto a Parigi di Gianmarco Tamberi, che scenderà in pedana con più dubbi che certezze. Ma l’azzurro è proprio in queste occasioni che riesce a tirare fuori il meglio.

Le qualificazioni del salto in alto scatteranno alle 10.05 di domani mattina, con 31 atleti suddivisi in due raggruppamenti. Tamberi è inserito nel gruppo A, mentre in quello B ci sarà l’altro azzurro Stefano Sottile. Il minimo per la finale olimpica è di 2 metri e 29 centimetri: tutti quelli che salteranno questa misura torneranno poi in pedana. Se non si dovesse arrivare alla quota di 12 saltatori, ecco che tutti quelli presenti in top-12 staccheranno il pass per la finale.

‘Gimbo’ Tamberi inizia la difesa del titolo olimpico non con tutte le certezze che avrebbe voluto. L’infortunio dopo gli Europei di Roma, la meravigliosa cerimonia d’apertura macchiata dalla perdita della fede, e poi questa febbre alta unita al dolore al fianco che ha ritardato la partenza per la capitale francese. Un avvicinamento non idilliaco, e prima di tutto bisognerà capire come sta l’azzurro dal punto di vista fisico. Tamberi va a caccia di un primato storico: diventare l’unico a vincere due Olimpiadi di fila nel salto in alto. L’italiano si presenta al via con la miglior prestazione stagionale, 3 centimetri in più di Javaughn Harrison e 6 dell’amico e a sua volta d’oro a Tokyo Mutaz Barshim.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in alto uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONE SALTO IN ALTO UOMINI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 7 agosto

10.05 Gruppo A, qualificazioni salto in alto uomini

QUANDO GAREGGIA TAMBERI ALLE OLIMPIADI OGGI

Ore 10.05 Gianmarco Tamberi (gruppo A), qualificazioni salto in alto uomini

QUALE È LA MISURA PER LA QUALIFICAZIONE DIRETTA

La qualificazione standard è fissata a 2 metri e 29 centimetri.

