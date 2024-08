A che ora Simonelli oggi alle Olimpiadi: n. di corsia, avversari, programma 110 hs

Oggi, mercoledì 7 agosto, Lorenzo Simonelli tornerà in gara per disputare le semifinali della prova dei 110 ostacoli. L’azzurro, campione d’Europa in carica, andrà in cerca di soddisfazioni per continuare la propria avventura a Cinque Cerchi e puntare al meglio possibile in una specialità complicata come quella citata. L’obiettivo è quello di essere nella Finale di domani (ore 11.45).

Simonelli dovrà fare molta attenzione in questa heat, dovendosi guardare da atleti di primo livello come l’americano Freddie Crittenden, il britannico Tade Ojora, il giamaicano Rasheed Broadbell e il francese Sasha Zhoya. Da capire quale sarà il suo livello di condizione. Se l’azzurro si trovasse nella forma di Roma, è chiaro che non ci saranno problemi.

Il punto di domanda è proprio in questo aspetto e nella difficoltà che tanti atleti della nostra Nazionale hanno dovuto affrontare nella gestione dell’impegno di casa con quello dei Giochi. Questa batteria sarà importante per schiarire le idee e comprendere se davvero l’azzurro potrà puntare in grande come si spera.

Di seguito Il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della semifinale dei 110 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Lorenzo Simonelli. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

LORENZO SIMONELLI 100 HS OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

19.13 Seconda semifinale 110 hs allo Stade de France di Parigi

N. DI CORSIA E AVVERSARI

2 Freddie CRITTENDEN (USA)

3 Tade OJORA (GBR)

4 Louis François MENDY (SEN)

5 Jason JOSEPH (SUI)

6 Rasheed BROADBELL (JAM)

7 Lorenzo Ndele SIMONELLI (ITA)

8 Sasha ZHOYA (FRA)

9 Rafael PEREIRA (BRA)

PROGRAMMA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.