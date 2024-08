A che ora Musetti-Opelka, US Open 2024: programma, tv, streaming, ordine si gioco

Domani, lunedì 26 agosto, Lorenzo Musetti inizierà il proprio cammino negli US Open 2024. Dovrà affrontare un rivale ostico per il suo tennis il toscano, parliamo dello statunitense Reilly Opelka. Quest’ultimo viene da un periodo di inattività per problemi fisici, ma rientrato nel circuito da alcune settimane ha fatto vedere il suo potenziale.

Un tennista molto difficile da affrontare, che non dà ritmo, viste le sue qualità straordinarie al servizio e la capaciti di tirare fortissimo con il secondo colpo. Musetti dovrà essere forte soprattutto mentalmente nel fronteggiare un rivale del genere e cambiare la tendenza se si vanno a guardare i precedenti.

Nelle tre circostanze in cui hanno giocato, infatti, ha sempre vinto Opelka, di cui una proprio agli US Open tre anni fa. Certo Lorenzo è cresciuto in termini di esperienza e di peso di palla, ma resta un incognita come saprà reagire a un rivale che per peculiarità gli darà tanto fastidio.

La partita tra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka, valida per il primo turno degli US Open 2024, è la terza in programma sul campo n.7 domani, preceduta dalla sfida del singolare femminile tra la rumena Cristian e la russa Kasatkina e da quella tra Matteo Berrettini e Albert Ramos Vinolas. Il programma prenderà il via alle 17.00 italiane.

La trasmissione televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennnis e a pagamento dai canali di Sky Sport, con un’offerta che coinvolgerà Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (204), Sky Sport 251, Sky Sport 252. Sarà possibile seguire in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, NOW e su SkyGo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-OPELKA US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto (orari italiani)

Court 7 – Ore: 17:00

J. Cristian ROU vs D. Kasatkina

A. Ramos-Vinolas ESP vs M. Berrettini ITA

R. Opelka USA vs L. Musetti ITA

E. Navarro USA vs A. Blinkova

PROGRAMMA MUSETTI-OPELKA US OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (204), Sky Sport 251, Sky Sport 252, SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport