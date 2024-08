A che ora Luna Rossa oggi: avversarie 22 agosto, orari, tv. Debutto da brividi

Comincia quest’oggi, giovedì 22 agosto, l’avventura di Luna Rossa a Barcellona con la prima giornata di round robin della Final Preliminary Regatta in vista dell’America’s Cup 2024. Le regate preliminari non assegnano punti per la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti), ma rappresentano un banco di prova importante per valutare il rendimento degli AC75 sviluppati dai vari team.

Il sodalizio italiano si appresta ad affrontare un debutto da brividi contro il Defender Emirates Team New Zealand, mentre nel secondo match race di oggi se la vedrà con i francesi di Orient Express. Gli equipaggi si fronteggeranno tra loro una sola volta, in scontri diretti. Ogni vittoria garantirà un punto. Le due squadre che occuperanno i primi due posti in classifica al termine della fase a gironi si fronteggeranno nel match race finale che decreterà la vincitrice delle regate preliminari di America’s Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari odierne di Luna Rossa a Barcellona. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI

Giovedì 22 agosto

Seconda regata dalle ore 14.00 Team New Zealand vs Luna Rossa

Quarta regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Orient Express

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.